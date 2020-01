Handballers boeken historische eerste EK-zege

De mannen van Oranje doen voor het eerst mee aan een groot handbalkampioenschap en willen zich uit de schaduw spelen van de vrouwen, die al jarenlang wereldtop zijn en in december zelfs wereldkampioen werden.

In hun eerste wedstrijd ging het mis. Duitsland was donderdag met 34-23 te sterk. Tegen Letland zocht de ploeg eerherstel en slaagde daarin met verve. Bij rust leidde Nederland al met 16-10 en in de tweede helft breidde de energieke ploeg die voordelige marge zelfs uit naar acht treffers. Kay Smits was topschutter met zeven goals, Iso Sluijters maakte er zes.

Nederland speelt maandag zijn derde groepswedstrijd tegen regerend Europees kampioen Spanje.