Nieuwe NAC-directie gaat voor lijfsbehoud

,,Hoewel we laatste staan in de stand is het mijn taak om er een goede, nieuwe structuur neer te zetten. En er op korte termijn voor te zorgen dat NAC op het hoogste niveau blijft. Dat zal geen sinecure zijn, maar we gaan er alles aan doen. Met het aantrekken van Ruud Brood is daarin een goede eerste stap gezet”, aldus de nieuwe technisch directeur Tom Van de Abbeele.

Bekijk ook: Luuc Eisenga nieuwe directeur bij NAC

,,Op de lange termijn willen we van NAC terug een stabiele voetbalclub maken met gezonde ambities.” De nieuwe algemeen directeur Luuc Eisenga ruimde eerder dit jaar het veld bij SC Heerenveen.

,,Voor mij is dit een hartstikke mooie, nieuwe uitdaging. Na drie jaar in het Noorden, nu in het Zuiden. Dus de Oranjekoek ingewisseld voor de worstenbroodjes. Bij een club, die veel meer potentie heeft dan de plek waar ze nu staan. We moeten er alles aan doen om in de Eredivisie te blijven. Dat zal geen verrassing zijn. Desondanks moet er gebouwd worden en stevig gebouwd. Daar kijk ik echt naar uit. Dat is ook mijn ding om het populair te zeggen. NAC moet een goede, stabiele Eredivisieclub worden.”