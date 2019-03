Heiner met 'oude rot' Postma in de clinch

Voor Tokio 2020 leek de 29-jarige zeilfanaat uit Enkhuizen, die eind 2016 overstapte naar de zwaardere Finnklasse, opnieuw de enige kandidaat namens Oranje. Totdat een 'oude rot' vorig jaar zomer plotseling om de hoek kwam 'zeilen'. Pieter-Jan Postma, drievoudig olympiër en nog zonder eremetaal, besloot na wat uitstapjes in andere disciplines toch weer een olympisch traject in te slaan.

Dat de inmiddels 37-jarige Fries het Finnzeilen nog niet is verleerd, bleek vorig jaar augustus bij de WK in Aarhus. De Europese kampioen van 2016 pakte verrassend brons, met Heiner op de zesde plek. Daarmee diende zich meteen een nieuw gevecht om een olympisch ticket aan. Wie na de Prinses Sofia Cup voor de kust van Mallorca (komende week) en de EK in Athene (13-18 mei) het onderlinge klassement wint, mag naar de Zomerspelen in Japan.

Heiner wil zijn olympische debuut niet nog een keer mislopen en heeft in de afgelopen winter hard doorgetraind, zowel in als buiten de boot. ,,We hebben ons huiswerk gedaan, ik heb er alle vertrouwen in dat ik in staat ben om dat ene olympische ticket te bemachtigen. Het hele vorige seizoen hebben we constant gepresteerd, ik ben geen enkele keer buiten de top zes gefinisht. Daar haal ik vertrouwen uit. Voor de neutrale volger zal het een mooie strijd met 'PJ' worden.''

Heiner was eerder deze maand al in Palma om allerlei tests uit te voeren met het materiaal. ,,Ik weet dat we nu alles wat we onder controle kunnen hebben ook onder controle hebben. We hebben de zaken waar we aan wilden werken afgetikt, het materiaal is gecheckt, ik ben fysiek fit, mentaal fris en heb echt zin om te gaan racen op 1 april. Op 18 mei weten we wie er naar de Olympische Spelen in Tokio mag. We zijn dan uitgerekend in Athene, waar de eerste Zomerspelen werden gehouden. Mooi toch.''