Goudhaantjes Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen hoofdpijndossier Jumbo-Visma

Achter de namen van Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen staan grote vraagtekens. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op het moment dat de één (Tom Dumoulin) vertrok uit Spanje, voegde de ander (Dylan Groenewegen) zich bij het trainingskamp van Jumbo-Visma. Dumoulin (30) maakte kenbaar op zoek te gaan naar wat hij wil in zijn leven, waar Groenewegen (27) hoopt zijn weg te hervinden in het peloton. Voor de Nederlandse miljoenenploeg is het een groot vraagteken of de twee wereldtoppers ooit op hun niveau terugkeren, of dat beide renners vroegtijdig voor de wielersport verloren gaan.