Fans met vaccinatie of eerdere coronabesmetting welkom bij WK ijshockey

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Fans welkom bij WK ijshockey met vaccinatie of antistoffen

19.18 uur: Fans zijn toch welkom bij het wereldkampioenschap ijshockey in Riga als ze volledig gevaccineerd zijn of onlangs corona hebben gehad. Dat heeft het organisatiecomité van het toernooi in Letland maandag gezegd.

Eerder liet het ministerie van Volksgezondheid weten dat er geen fans welkom waren.

De stadions zullen echter niet vol zitten. Per wedstrijd in Riga mogen maximaal 2660 kaarten worden verkocht. In het andere speelstadion in de buurt zijn 1058 fans welkom. De prijzen van de kaartjes variëren tussen de 110 tot 340 euro voor de finale.

Voetbal: Wiegman selecteert grote groep voor oefeninterlands

18:01 uur Bondscoach Sarina Wiegman heeft een grote groep van 25 speelsters uitgenodigd voor de twee oefeninterlands die de OranjeLeeuwinnen volgende week spelen tegen Italië en Noorwegen. Alleen keeper Lize Kop ontbreekt. Ze herstelt nog van een hoofdblessure en volgt een individueel programma in Zeist.

Wiegman heeft bewust voor een grote groep gekozen. "Dat geeft ons meer ruimte als er iemand geblesseerd raakt of als er iemand corona krijgt. We zitten toch in een bubbel, dus het is lastig om iemand heen en weer te laten vliegen", lichtte de bondscoach toe. Voor de Olympische Spelen moet ze haar ploeg op 16 juni wel terugbrengen tot achttien speelsters, plus vier stand-by speelsters. "Er zullen straks harde keuzes gemaakt moeten worden."

Voor het selectiemoment wordt er geoefend tegen Italië (10 juni) in het Noord-Italiaanse Ferrara. Noorwegen is vijf dagen later in het stadion van FC Twente de volgende opponent. FC Twente, de kersverse kampioen van de Eredivisie Vrouwen, is met vijf speelsters hofleverancier van de OranjeLeeuwinnen. Ook Lieke Martens, die met Barcelona de Champions League won, zit in de selectie.

Voor vertrek naar Tokio speelt de ploeg van Sarina Wiegman zaterdag 3 juli nog een laatste wedstrijd op eigen bodem. De tegenstander en locatie van deze ‘uitzwaaiwedstrijd’ worden in een later stadium bekendgemaakt.

Voetbal: Antwerp neemt afscheid van oud-international Vercauteren

13:10 uur Voormalig Belgisch international Franky Vercauteren krijgt geen functie meer bij Antwerp. De 64-jarige Brusselaar was sinds januari hoofdcoach van de voetbalclub uit Antwerpen, waarmee hij het seizoen afsloot als derde.

Zaterdag werd al duidelijk dat Antwerp voor komend seizoen de Deen Brian Priske heeft vastgelegd als trainer. Voor Vercauteren zou een rol als technisch adviseur zijn weggelegd.

„Frank Vercauteren tekende begin 2021 een contract tot het einde van het seizoen”, meldt Antwerp maandag echter op Twitter. „Hij nam als coach het roer over in moeilijke omstandigheden en loodste de ploeg naar een knappe derde plek in de eindstand. Royal Antwerp FC is Frank Vercauteren bijzonder dankbaar en wenst hem veel succes toe.”

Voetbal: China weert kwalificatieduels voor WK

12.44 uur: China is niet langer gastheer van de duels uit groep A van de Aziatische kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022. De komende dagen zouden in de stad Suzhou nog een aantal wedstrijden worden afgewerkt met China, de Malediven, Syrië, de Filipijnen en Guam.

Alle teams zouden in een ’bubbel’ verblijven, zodat overzeese voetballers en officials niet in quarantaine hoefden. Bij spelers van Syrië en de Malediven werden echter coronabesmettingen geconstateerd, waardoor zij bij aankomst in China meteen in quarantaine zouden moeten.

Het vervolg van de WK-kwalificatie begon zondag met een 7-0-overwinning van China op Guam. Een dag later bevestigde de Aziatische voetbalbond AFC dat de Chinese bond de resterende wedstrijden niet zal huisvesten. De AFC gaat op zoek naar een neutrale locatie die een dezer dagen bekend wordt. Eerder meldde de Chinese voetbalbond al dat zou worden uitgeweken naar Dubai.

China hervatte de kwalificatie voor het WK in Qatar met een overtuigende zege. Een kleine 30.000 toeschouwers zagen de in Spanje actieve aanvaller Wu Lei en de genaturaliseerde Braziliaan Alan Carvalho beiden twee keer scoren.

Volleybal: Nederlandse vrouwen te sterk voor Thailand in Nations League

11.31 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben tegen Thailand hun derde overwinning in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger speelde wisselvallig maar was te sterk voor het Aziatische team dat vanwege coronabesmettingen een aantal speelsters thuis heeft moeten laten. De setstanden waren 25-20 25-9 en 25-18.

Nederland had vorige week gewonnen van België en Rusland en verloren van Duitsland. Thailand had alleen nog maar verloren. Alle wedstrijden worden in een bubbel in het Italiaanse Rimini afgewerkt. Dinsdag en woensdag volgen zwaardere opgaven met wedstrijden tegen de Verenigde Staten en wereldkampioen Servië.