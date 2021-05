Sport Kort: China weert kwalificatieduels voor WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Antwerp neemt afscheid van oud-international Vercauteren

13:10 uur Voormalig Belgisch international Franky Vercauteren krijgt geen functie meer bij Antwerp. De 64-jarige Brusselaar was sinds januari hoofdcoach van de voetbalclub uit Antwerpen, waarmee hij het seizoen afsloot als derde.

Zaterdag werd al duidelijk dat Antwerp voor komend seizoen de Deen Brian Priske heeft vastgelegd als trainer. Voor Vercauteren zou een rol als technisch adviseur zijn weggelegd.

„Frank Vercauteren tekende begin 2021 een contract tot het einde van het seizoen”, meldt Antwerp maandag echter op Twitter. „Hij nam als coach het roer over in moeilijke omstandigheden en loodste de ploeg naar een knappe derde plek in de eindstand. Royal Antwerp FC is Frank Vercauteren bijzonder dankbaar en wenst hem veel succes toe.”

Voetbal: China weert kwalificatieduels voor WK

12.44 uur: China is niet langer gastheer van de duels uit groep A van de Aziatische kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022. De komende dagen zouden in de stad Suzhou nog een aantal wedstrijden worden afgewerkt met China, de Malediven, Syrië, de Filipijnen en Guam.

Alle teams zouden in een ’bubbel’ verblijven, zodat overzeese voetballers en officials niet in quarantaine hoefden. Bij spelers van Syrië en de Malediven werden echter coronabesmettingen geconstateerd, waardoor zij bij aankomst in China meteen in quarantaine zouden moeten.

Het vervolg van de WK-kwalificatie begon zondag met een 7-0-overwinning van China op Guam. Een dag later bevestigde de Aziatische voetbalbond AFC dat de Chinese bond de resterende wedstrijden niet zal huisvesten. De AFC gaat op zoek naar een neutrale locatie die een dezer dagen bekend wordt. Eerder meldde de Chinese voetbalbond al dat zou worden uitgeweken naar Dubai.

China hervatte de kwalificatie voor het WK in Qatar met een overtuigende zege. Een kleine 30.000 toeschouwers zagen de in Spanje actieve aanvaller Wu Lei en de genaturaliseerde Braziliaan Alan Carvalho beiden twee keer scoren.

Volleybal: Nederlandse vrouwen te sterk voor Thailand in Nations League

11.31 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben tegen Thailand hun derde overwinning in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger speelde wisselvallig maar was te sterk voor het Aziatische team dat vanwege coronabesmettingen een aantal speelsters thuis heeft moeten laten. De setstanden waren 25-20 25-9 en 25-18.

Nederland had vorige week gewonnen van België en Rusland en verloren van Duitsland. Thailand had alleen nog maar verloren. Alle wedstrijden worden in een bubbel in het Italiaanse Rimini afgewerkt. Dinsdag en woensdag volgen zwaardere opgaven met wedstrijden tegen de Verenigde Staten en wereldkampioen Servië.

Basketbal: Weer incident met toeschouwer in play-offs NBA

07.50 uur: De toeschouwers zijn terug in de NBA, maar dat heeft wel geleid tot een reeks incidenten. Basketballer Kyrie Irving van Brooklyn Nets kreeg na de overwinning op Boston Celtics (141-126) een flesje water vanaf de tribune naar zich toe gegooid. „We worden behandeld alsof we in een menselijke dierentuin zijn”, zei Irving.

De 29-jarige Amerikaan speelde tussen 2017 en 2019 voor de Celtics. Het was voor Irving allesbehalve een warm welkom bij zijn terugkeer in de hal van zijn oude club. Hij werd bij ieder balcontact uitgefloten. Desondanks gooide hij 39 punten bij elkaar. De Nets namen een voorsprong van 3-1 in de best-of-sevenserie.

Afgelopen week vonden meerdere incidenten plaats. Zo kreeg Russell Westbrook (Washington Wizards) in Philadelphia een bak popcorn over zich heen gegooid. In New York spuugde een toeschouwer naar Trae Young (Atlanta Hawks).