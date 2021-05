Sport Kort: Weer incident met toeschouwer in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Weer incident met toeschouwer in play-offs NBA

07.50 uur: De toeschouwers zijn terug in de NBA, maar dat heeft wel geleid tot een reeks incidenten. Basketballer Kyrie Irving van Brooklyn Nets kreeg na de overwinning op Boston Celtics (141-126) een flesje water vanaf de tribune naar zich toe gegooid. "We worden behandeld alsof we in een menselijke dierentuin zijn", zei Irving.

De 29-jarige Amerikaan speelde tussen 2017 en 2019 voor de Celtics. Het was voor Irving allesbehalve een warm welkom bij zijn terugkeer in de hal van zijn oude club. Hij werd bij ieder balcontact uitgefloten. Desondanks gooide hij 39 punten bij elkaar. De Nets namen een voorsprong van 3-1 in de best-of-sevenserie.

Afgelopen week vonden meerdere incidenten plaats. Zo kreeg Russell Westbrook (Washington Wizards) in Philadelphia een bak popcorn over zich heen gegooid. In New York spuugde een toeschouwer naar Trae Young (Atlanta Hawks).