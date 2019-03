Verstappen krijgt hulp van ’groentje’

Verstappen gaat op 2 april de baan van Bahrain International Circuit op, de 19-jarige Brit stapt een dag later in de RB15. Pierre Gasly komt niet in actie.

Ticktum maakt sinds 2017 deel uit van het Red Bull-talentenprogramma. Vorig jaar eindigde hij als tweede in Europees kampieoenschap Formule 3.

Ook Mick Schumacher (20) komt volgende week in actie in Bahrein. Hij kruipt achter het stuur van zowel de Ferrari als de Alfa Romeo.

Dan Ticktum Ⓒ Hollandse Hoogte