Interim-bondscoach Dwight Lodeweges, alom geprezen als tacticus

AMSTERDAM - Met Dwight Lodeweges heeft het Nederlands elftal voor het eerst sinds het WK’78 (de Oostenrijker Ernst Happel) een bondscoach wiens wieg niet in Nederland heeft gestaan. De interim-bondscoach werd in 1957 geboren in het Canadese Turner Valley als zoon van Nederlandse landverhuizers, die in 1964 remigreerden. Lodeweges sprak in het verleden al vaker de wens uit om bondscoach van Canada te worden, maar had nooit kunnen denken dat hij ooit aan het roer zou komen te staan van Oranje.