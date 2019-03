Solskjaer: ’Dit is mijn droombaan’

Solskjaer was sinds december interim-manager, na het ontslag van José Mourinho. Het was de bedoeling dat de 46-jarige Noor na dit seizoen weer terug zou gaan naar de Noorse club Molde FK, maar nu heeft hij een contract gekregen voor de komende drie jaar.

Solskjaer, die ManUnited in 1999 met zijn doelpunt in blessuretijd tegen Bayern München (2-1) de eindzege in de Champions League bezorgde, toonde zich dankbaar. „Ik voelde me vanaf mijn eerste dag hier thuis op de club. De laatste maanden zijn een geweldige ervaring geweest en ik wil iedereen bedanken voor het werk dat we tot hiertoe verricht hebben. Ik ben buitengewoon enthousiast dat ik een kans krijg om deze club langer te leiden.”