Mick Schumacher doet zijn verhaal. Ⓒ EPA

BAHREIN - Mick Schumacher treedt in de voetsporen van zijn vader en stapt volgende week tijdens een zogeheten in-season test in een Ferrari. In de vermaarde Italiaanse bolide groeide zijn vader uit tot de meest succesvolle Formule 1-coureur ooit. De entree van de 20-jarige Mick is dan ook groot nieuws in de paddock.