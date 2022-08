Van de Zandschulp toont vorm richting US Open met halve finale in Winston-Salem

In de eerste set hielden beide mannen hun eigen servicegames, waardoor een tiebreak beslissing moest brengen. Hierin was het de Nederlander die als eerst een setpunt afdwong, maar die wist Bonzi nog onschadelijk te maken. Op het tweede setpunt van de Nederlander moest de Fransman alsnog capituleren: 7-6 voor Van de Zandschulp.

In het tweede bedrijf leverde Van de Zandschulp direct zijn servicebeurt in. Niet veel later stond hij 3-1 achter, maar de Nederlander rechtte zijn rug en boog de achterstand om in een 4-3 voorsprong. Daarna hielden beide spelers hun servicegames wel en dus kwam er weer een tiebreak. Daarin was Van de Zandschulp superieur.