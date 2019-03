Harry Kane wil American footballer worden

„Mijn wens om ooit in de NFL te spelen is echt”, zegt Kane in een interview met sportzender ESPN. „Over tien of twaalf jaar wil ik dat echt gaan proberen. Als je in de Premier League hebt gespeeld en op het WK en daarna de NFL ingaat, dan word je gezien als één van de grootste sporters ooit.”

Kane: Het zit in mijn achterhoofd, maar ik ben eerst nog gefocust op het voetbal. Over een jaar of tien of zo kan ik mijn focus verleggen naar de NFL.”