’Kunnen Max en Lewis samen in een team? Misschien niet’ Toto Wolff geniet van ’rauw randje’ Verstappen en Hamilton: ’Hou van moeilijke mensen’

Door Erik van Haren

Toto Wolff. Ⓒ ANP/HH

Hij is een machtig man in de paddock, het uithangbord van het sinds vorig jaar worstelende Formule 1-team van Mercedes en volgens zakenblad Forbes inmiddels miljardair. Toto Wolff wil Mercedes terugbrengen naar de top. In een uitgebreid interview op het Baku City Circuit vertelt hij over zijn ambities, de harde woorden die intern vallen en spreekt hij zijn waardering uit voor de ontwikkeling van Max Verstappen.