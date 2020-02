Van Gerwen pakt revanche op verloren WK-finale

Het ging heel de wedstrijd gelijk op tussen Van Gerwen en Wright. Beide lieten ze zien waarom ze in de WK-finale stonden, eerder dit jaar.

Bij 4-4 legde ’Mighty Mike’ knap 145 weg, maar een leg later gooide Snakebite zomaar eventjes 157 uit; 5-5. Bij 6-5 voor de Brabander kreeg Van Gerwen ineens een kans om de wedstrijd uit te gooien. ’Tops’ was dan ook in een keer raak: 7-5.

De 29-jarige Van Gerwen won de afgelopen vier edities van de Premier League. De competitie tussen de beste darters van de wereld telt zestien speelronden en eindigt met een finale op 21 mei in Londen.

Uitslagen Premier League of Darts (Aberdeen):