Analyse Mike Verweij 'Ajax staat op een gevaarlijke T-splitsing'

Mike Verweij

Maurits Hendriks en Sven Mislintat. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De ravage die algemeen directeur Edwin van der Sar, financieel directeur Susan Lenderink, de opgestapte technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar binnen Ajax hebben aangericht, wordt steeds duidelijker zichtbaar. Door het doelpuntloos gelijkspel tegen AZ (0-0) is deelname aan de Champions League in het komende seizoen voor het eerst sinds 2009 zo goed als onmogelijk. Daarnaast is het een primeur in de clubhistorie dat geen enkele Eredivisie-wedstrijd tegen PSV, Feyenoord of AZ werd gewonnen. En dus past geen andere conclusie dan dat op de transfermarkt een 113 miljoen euro kostende wanprestatie is geleverd.