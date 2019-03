Ajax-fans mogen mee naar Juventus

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Amsterdamse club voor de misdragingen van de fans rond en tijdens het gewonnen uitduel met Real Madrid op 5 maart (1-4) slechts een boete opgelegd.

De vrees bestond dat Ajax de wedstrijd in Turijn zonder eigen fans zou moeten afwerken, aangezien de Amsterdamse club nog een voorwaardelijke straf had staan van één uitduel zonder publiek. Dat was naar aanleiding van de betrokkenheid van de Amsterdamse aanhang bij ongeregeldheden tijdens de twee groepsduels met Benfica.

Vernielingen

Supporters van Ajax vernielden in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid onder meer een veiligheidsnet. Ook werden er voorwerpen naar het veld gegooid. De tuchtcommissie van de UEFA rekende beide zaken Ajax niet al te zwaar aan. De Amsterdamse club dient een boete van in totaal 23.000 euro te betalen.

Ook moet Ajax de aangerichte schade vergoeden aan Real Madrid. Volgens de clubleiding is daarmee een bedrag gemoeid van in totaal circa 60.000 euro. ,,Dankzij de haarscherpe beelden die zijn opgenomen in Madrid, zijn enkele van de daders geïdentificeerd en bekend bij Ajax. Zij kunnen passende maatregelen, zoals een aansprakelijkheidsstelling voor het schadebedrag, verwachten'', liet Ajax weten.

Strafzaak

Ajax had naar aanleiding van strafzaak nog geen kaarten in de verkoop gebracht voor het duel in Italië. Er mogen ruim 2000 fans mee naar Turijn. De kaartverkoop begint komende zaterdag.

De Amsterdamse club moest eerder ook al boetes betalen wegens het wangedrag van de eigen fans bij de thuiswedstrijden tegen Bayern München en Real Madrid. De tuchtcommissie van de UEFA legde Ajax dit seizoen in totaal al ruim 130.000 euro op aan boetes.

Op 22 februari werd Ajax nog wel vrijgepleit in een strafzaak naar aanleiding van rellen in de groepswedstrijd tegen AEK in Athene. De Griekse club daarentegen werd schuldig bevonden en moet de komende twee thuiswedstrijden in Europees verband zonder publiek spelen, plus een boete van 80.000 euro betalen.

Bekijk ook: Ajax op 10 en 16 april tegen Juventus