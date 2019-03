Onana blijft jaar bij Ajax

In Madrid gaf Marc Overmars bij Onana en Botines rond het duel met Real Madrid aan dat er de Amsterdamse club veel aan was gelegen om de keeper te behouden. Deze week zaten beide partijen om tafel en werd er een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis.

Overigens is het niet de bedoeling dat de doelman uit Kameroen zijn contract uitdient. „Na volgend seizoen werkt Ajax mee aan een transfer”, zegt Botines.