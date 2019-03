Verstappen blij met mooie woorden Van Bommel

De PSV-trainer stelde donderdag in De Telegraaf dat zijn provinciegenoot net als hij ’alleen maar wil winnen en daar alles voor doet’.

„Binnen de lijntjes, en soms eroverheen”, aldus Van Bommel. „Max is zó goed. Met die instelling krijg je soms kritiek, dan zijn er altijd voor- en tegenstanders. Dat was bij mij als voetballer ook zo.”

Verstappen reageerde donderdag tijdens het persmoment in aanloop naar de GP van Bahrein op die woorden. „Ook een Limburger, hè? Ja, dat is mooi.”

PSV-trainer Mark van Bommel Ⓒ RENE BOUWMAN

Op de vraag of de coureur zichzelf ook op de voetballer van Van Bommel vond lijken, was het lastig antwoorden, zo vertelde hij. „Ik heb hem natuurlijk niet heel vaak zien voetballen.”

Verstappen was slechts 15 jaar oud toen de middenvelder in 2013 als PSV’er na een carrière van 20 jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. „Maar van wat ik van hem heb gezien, vond ik het mooi hoe hij vroeger speelde.”

De Red Bull-coureur kreeg in aanloop naar de seizoensopener in Australië race nog een succeswens doorgestuurd van Van Bommel. Dit keer wil Verstappen zijn club PSV het beste wensen in de Eredivisie-topper met Ajax van zondag. „Het zal lastig worden, maar ik hoop op een 3-0 voor PSV.”

Bekijk ook: Van Bommel herkent dingen van zichzelf in Verstappen