Ook Oranje-succes bij de vrouwen in De Panne

Het was 1-2 voor Nederland omdat Lorena Wiebes van Parkhotel Valkenburg als tweede eindigde. Zij bleef de Belgische Lotte Kopecky nipt voor. Marianne Vos werd tiende.

De 36-jarige Wild boekte haar successen vooral op de baan. Vorig jaar werd ze wereldkampioen op de scratch. „Dit is toch het hoogste niveau op de weg en dan win ik hier. Daar ben ik erg blij mee”, zegt Wild die vroeg op kop kwam. „Het was daardoor alles of niets en gelukkig is het alles geworden.”

Brugge-De Panne is de vierde wedstrijd en het derde Nederlandse succes dit jaar in de World Tour. De eerste, Strade Bianche, won Annemiek van Vleuten. De Trofeo Alfredo Binda (de derde race) werd afgelopen zondag door Vos op haar naam geschreven.