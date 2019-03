López grijpt de macht in Catalonië

Thomas De Gendt, die in de openingsrit naar de winst reed, had tot donderdag de leiding maar kon niet op tegen het klimgeweld in een etappe met vier zware cols.

Adam Yates, die woensdag de beste was in de koninginnenrit, is de naaste achtervolger van López in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van 14 seconden. Egon Bernal van Team Sky staat 17 tellen achter op López, die in februari de Ronde van Colombia op zijn naam schreef. Steven Kruijswijk is de beste Nederlander op de zesde plaats, bijna een minuut langzamer dan López.

Wilco Kelderman kwam donderdag als vijftiende binnen, op 1.38 minuten van de winnaar. In het klassement zakte de coureur van Sunweb naar de elfde plek, op 2.37 van López. ,,Het was een zware dag, maar mijn ploeggenoten hebben uitstekend werk voor mij verricht'', reageerde Kelderman, die op de laatste klim vocht voor wat hij waard was. ,,Eerlijk gezegd, kan ik niet tevreden zijn over deze etappe. Ik had er meer van verwacht. Ik richt me nu op het goed doorkomen van de volgende etappes en dan nog wat meer te stijgen in het klassement.''

De koers uit de WorldTour duurt nog tot en met zondag en gaat vrijdag verder met een rit van 188,1 kilometer naar Sant Cugat del Vallès. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar Alejandro Valverde.