Verstappen ziet meer kansen voor zichzelf

„De baan kent een paar leuke stukken, waar je kunt inhalen. Hoe meer topsnelheid je hebt, hoe makkelijker je kan aansluiten, hoe makkelijker een inhaalactie is”, blikt de Formule 1-coureur van Red Bull hoopvol vooruit.

„Vorig jaar probeerde ik nog wel eens van heel ver in te remmen, omdat je anders geen kans hebt. Dan kan het ook wel eens misgaan. Nu zou ik meer mogelijkheden moeten hebben”, zegt hij op Verstappen.nl.

De 21-jarige Nederlander eindigde bijna twee weken geleden tijdens de openingsrace in Melbourne keurig op de derde plaats, achter de Mercedessen van Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton. „Australië is een beetje een aparte baan. Hier in Bahrein en komende maand in China krijgen we een iets duidelijker beeld van de verhoudingen. Of we er dan weer bij zitten? Ik weet het echt nog niet, we gaan het zien. We weten dat het nog beter moet, willen we echt een stap maken. Daar werken we aan, want het kan altijd beter.”