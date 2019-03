Video: Dít is de mooiste Barça-goal ooit

Uiteindelijk bleef de solo van de Argentijn in de finale van de Copa Del Rey van 2015 tegen Athletic Bilbao, waarbij hij vier man dolde en de bal in de korte hoek schoot, steken op de tweede stek.

Maar de onbetwiste winnaar is de solo van Messi tegen Getafe in 2007, ook in de Copa Del Rey. De aanvaller, toen nog met lang haar en nummer 19, begon op eigen helft aan een solo die eindigde aan zowat de andere kant van het veld. In het doel welteverstaan.

De treffer deed destijds sterk denken aan de goal van Diego Maradona tegen Engeland op het WK van 1986.