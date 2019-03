Alonso test in Bahrein voor McLaren

Fernando Alonso Ⓒ Hollandse Hoogte

SAKHIR - Fernando Alonso keert komende week even terug in de Formule 1. De tweevoudige wereldkampioen, die vorig jaar afscheid nam van de koningsklasse in de autosport, gaat op het circuit van Sakhir in Bahrein twee dagen testen met zijn vroegere McLaren-bolide.