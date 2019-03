Higuain stopt als international: ’Weet dat ik veel mensen blij maak’

De 31-jarige spits, die Chelsea momenteel huurt van Juventus, vindt het na 75 interlands en 31 goals mooi geweest. Hij is vooral de negatieve reacties op zijn spel beu.

,,Mijn tijdperk in de Argentijnse selectie is voorbij. Ik zal de nationale ploeg voortaan van buitenaf bekijken. Ik weet zeker dat ik hiermee veel mensen blij maak'', liet Higuain sarcastisch weten bij FOX Sports Argentina. ,,Het is mijn beslissing en ik voel me er goed onder. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie, die door alle kritieken op mij nogal heeft geleden.''

Higuain kwam de laatste maanden niet in de plannen van bondscoach Lionel Scaloni voor.