Video: Umpire schaamt zich kapot na blunder

Isner serveerde op het oog uitstekend in het serveervak, maar de umpire besloot om ’out’ te roepen. De Amerikaanse tennisser stond perplex en vroeg meteen ’hawkeye’ aan. Daaruit bleek dat Isner gelijk had. En niet een beetje ook. De bal bleek ruimschoots binnen te zijn.

En dat had de umpire ook meteen door. Hij excuseerde zich dan ook bij de Amerikaan. En niet een keer, maar meerdere malen: „Sorry, sorry.”

Toen vervolgens het publiek in Miami ook nog de leidsman begon uit te joelen besloot Isner dat het wel genoeg was. Met zijn vinger probeerde hij het publiek te kalmeren. Een sportief gebaar en dat hielp, want de wedstrijd werd al snel hervat.

Isner wist uiteindelijk ook het duel te winnen: 7-6, 7-6.