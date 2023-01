Wielerwereld geschokt na overlijden Westra: ’Je hoogtepunten blijven mij bij’

Aan de reacties is van onder anderen Johnny Hoogerland, Theo Bos, Michael Boogerd en Steven de Jongh is te zien dat hij zeer geliefd was in het peloton. Ook enkele ploegen, waaronder zijn oude team Astana, reageren op zijn overlijden.

Lars Boom, oud-ploeggenoot van Westra bij Astana, schrijft in een Instagram Story: „Rust zacht Lieuwe. Het Nederlandstalige driespan bij Astana was altijd klaar om de koers open te breken met een triple attack. Mooie tijden.”

Johnny Hoogerland: „Het spijt me heel erg dat we je niet meer hebben kunnen helpen.” Westra leed aan depressies en had het volgens zijn biograaf Thomas Sijtsma „de laatste maanden heel erg zwaar.” Van zelfdoding is volgens Sijtsma „voor zover bekend geen sprake.”

In dienst van Astana hielp Westra in 2014 zijn Italiaanse teamgenoot Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France. „We zijn geschokt door het vreselijke nieuws over het vroege overlijden van Lieuwe Westra”, schrijft de Kazachstaanse wielerploeg Astana op Twitter. „Wij betuigen ons diepste medeleven aan de familie en dierbaren.”