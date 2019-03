Droom Van Barneveld komt uit in Ahoy

Van Barneveld speelt vanavond in Rotterdam Ahoy zijn laatste wedstrijd in de Premier League. Tegenstander is niemand minder dan Michael van Gerwen, de huidige koploper in de prestigieuze competitie. Barney verloor woensdagavond kansloos (1-7 in legs) van Daryl Gurney. Ongeacht het resultaat tegen Van Gerwen kan de 51-jarige Hagenaar zich niet meer verzekeren van een langer verblijf in de Premier League.

Na het desastreus verlopen WK in december van vorig jaar kreeg Van Barneveld een wildcard voor het event. Doordat hij op de wereldranglijst op dat moment was afgegleden naar een 29e plek lag een dergelijke uitnodiging niet zomaar voor de hand. Hij accepeerde de wildcard, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. In acht optredens ging de Nederlander vijf keer onderuit, speelde tweemaal gelijk en wist slechts één keer te winnen.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als profdarter. Inmiddels is hij de nummer 30 op de zogenoemde Order of Merit. De beste 32 darters van de wereld plaatsen zich automatisch voor het wereldkampioenschap, het podium waar Barney uiteindelijk op een waardige manier afscheid wil nemen. „Ik wil nog steeds naar het WK, dat gaan we dan maar via de vloertoernooien proberen te redden.”