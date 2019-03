Verhoeven geniet in Ahoy: ’Raymond is een legende’

„Als ik in Nederland ben en het darten is hier, ben ik er honderd procent bij. Dit is genieten hier, dit is top”, zegt hij voor de camera van RTL7.

Hij vervolgt: „Mensen gaan echt op in de wedstrijden, het is echt spannend. Ik kom hier echt voor ’Barney’. Het gaat een zware pot voor hem worden (tegen landgenoot Michael van Gerwen, red), want Michael is een baas, zoals wij dat noemen.”

Verhoeven vindt Van Barneveld ’een legende’ en wil op een filosofische manier uitleggen hoe hij kan winnen van Mighty Mike. „Het licht moet op je schijnen en als het licht op Barney schijnt vanavond, wint hij van Van Gerwen.”

