Weggehoonde Cross zet De Zwaan opzij

De 24-jarige Nederlander, één van de in totaal negen vervangers van Gary Anderson, verloor in Rotterdam met 4-7 in legs van de Engelsman. Ook op het WK was Cross al een maatje te groot voor De Zwaan, die in december ondanks een gemiddelde van 106 met 1-3 in sets de boot in ging. Ook dit keer had het talent een hoger gemiddelde: 96,93 om 94,46.

Nadat De Zwaan in een wederom bomvol Ahoy hartstochtelijk was toegezongen en Cross een stevig fluitconcert over zich heen had gekregen, dat gedurende het duel steeds weer oplaaide, kon de strijd beginnen. De Nederlander begon uitstekend aan zijn treffen met de wereldkampioen van 2018. De darter uit Rijswijk brak Cross direct en kreeg de fans in de tweede leg op de banken met een fraaie 151-finish. De Zwaan nam een 3-1 voorsprong, maar vervolgens was het gedaan. Van de zeven legs die volgden, won hij er nog maar eentje.

En dus kon ook de negende vervanger van Anderson niet winnen van de vaste deelnemers aan de prestigieuze competitie. Alleen John Henderson, Chris Dobey en Dimitri van den Bergh sleepten er in de afgelopen weken een gelijkspel uit: 6-6.

Uitslagen

Daryl Gurney - Mensur Suljovic 7-3

Peter Wright - Gerwyn Price 5-7

Rob Cross - Jeffrey de Zwaan 7-4

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen

James Wade - Michael Smith