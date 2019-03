Van Gerwen kent geen genade voor huilende Barney

Bij de opkomst stonden de tranen al in de ogen van de luid bejubelde Van Barneveld. De aanwezigheid van zijn kleinzoon, die hij een gelukskettinkje om de nek hing, deed de vijfvoudig wereldkampioen duidelijk goed. Maar eenmaal begonnen aan het treffen met Van Gerwen bakte de al uitgeschakelde Hagenaar er niks van. Na afloop kondigde Van Barneveld aan dat hij per direct stopt.

De 29-jarige Van Gerwen leed vorig jaar in Ahoy een pijnlijke nederlaag tegen Van Barneveld en was vastbesloten dat niet nog een keertje te laten gebeuren. Na zijn overtuigende overwinning op Peter Wright van woensdag (7-1) wilde de drievoudig wereldkampioen een dag later opnieuw vlammen.

Van Barneveld, die een dag eerder met 7-1 werd vernederd door Daryl Gurney, wilde de hem zo belabberd verlopen laatste Premier League proberen af te sluiten met een enigszins goed gevoel. Al wist de 51-jarige Hagenaar ook wel dat winnen van zijn 22 jaar jongere landgenoot een lastige aangelegenheid zou worden.

Na een paar beurten was al duidelijk dat de wereldkampioen van 1998, 1999, 2003, 2005 en 2007 geen kans maakte tegen de regerend wereldkampioen. Van Gerwen gooide de ene na de andere hoge score en produceerde 101,4 gemiddeld. Van Barneveld kwakkelde, getuige zijn gemiddelde van nog geen 85.

Ongelijke strijd in Ahoy

Na acht legs zat de ongelijke strijd erop en ontving Van Barneveld nog één keer een staande ovatie van de dolenthousiaste fans. De tienduizend mensen in Ahoy hadden de Zuid-Hollander graag naar een onverwachte triomf geschreeuwd, maar die zat er geen moment in. Na een kwartier zat de wedstrijd erop.

Voor Van Gerwen begint de Premier League nu pas echt. De viervoudig winnaar is na negen rondes de koploper en wil net als in de zes voorgaande jaren de reguliere competitie afsluiten als nummer één. Altijd bereikte hij vervolgens de finale.

Uitslagen

Daryl Gurney - Mensur Suljovic 7-3

Peter Wright - Gerwyn Price 5-7

Rob Cross - Jeffrey de Zwaan 7-4

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen 1-7

James Wade - Michael Smith