Van Barneveld stopt per direct

„Bij opkomst voelde ik al: dit wordt mijn laatste wedstrijd ooit”, vertelde de 51-jarige Hagenaar. „ Er is geen grijntje twijfel. Het heeft geen zin meer. Ik moet komende week naar Barnsley, wat moet ik daar doen? Kom op.”

De 7-1 nederlaag tegen Van Gerwen in de Premier League was de druppel voor Barney, die aanvankelijk aan het einde van het jaar tijdens het WK afscheid wilde nemen, maar dit jaar bijna zonder uitzondering slechte resultaten boekt. Plaatsing voor zijn favoriete toernooi is dan zowat een utopie „In mijn eigen land word ik met 7-1 vernederd, hoe kan ik hier mee omgaan? Ik ben moe.”

Van Barneveld werd in zijn geweldige loopbaan vijf keer wereldkampioen, maar kan het nu niet meer opbrengen. De pijn straalt er aan alle kanten af bij de dartslegende. „Ik had mezelf altijd voorgenomen dat ik door wilde tot mijn 55e. Maar ik merk gewoon dat ik op ben. Ik heb enorme privéproblemen. Elke week probeer ik het, maar elke keer lukt het niet. Ik wil die pijn niet meer voelen. Ik snap dat ik sponsors heb, maar die voelen mijn pijn niet.”

„De pijlen staan alle kanten op. Twee keer 7-1 verliezen is je grootste nachtmerrie. Wat heeft het nog voor zin? Zo vreselijk diep gaan en dan dit laten zien? Nee! Ik vind het heel erg. Ik wilde graag voor dit publiek iets moois laten zien.”

Van Barneveld bleef zoals zo vaak de laatste maanden hangen in zijn negativiteit. „Ik spreek uit emotie. Ik ben realist. Misschien zal ik heel verbitterd worden. Wie weet had ik het WK gehaald, maar ik ben gewoon niet goed genoeg meer. Dat is de slotsom. Ik wil niet strijden om de tweede plek. Ik speel niet graag tweede viool. Het draait of om mij of helemaal niet om mij.”

