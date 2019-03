Van Dijk dakloos door Solskjaer

De Noorse coach gaf - nadat hij zijn driejarig contract had ondertekend - aan dat hij en zijn familie van plan zijn om in het huis in Cheshire te gaan wonen, het onderkomen dat hij 12 jaar geleden kocht. En laat Van Dijk daar nou net wonen sinds hij van Southampton naar Liverpool overstapte, weet The Guardian.

„We hebben de laatste acht jaar genoten van het leven in Noorwegen:, aldus Solskjaer tegen MUTV. „Het gaat wel een verandering voor mijn familie zijn, maar we kijken er erg naar uit. De zes maanden waar we oorspronkelijk voor hebben getekend, hebben we gescheiden gewoond en was er geen reden om ze hierheen te halen. Dat gaat nu veranderen.”

Hij sluit af: „We hebben een huis in 2007 laten bouwen en nu kunnen we er in 2019 eindelijk in.” Een gegeven waar Van Dijk een stuk minder blij mee zal zijn, want die kan op zoek naar een nieuw huis.