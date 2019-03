Doorbreek taboe supportersterreur

Valentijn Driessen

In elke normale maatschappij heeft een kind recht op een jeugdzonde, die hem niet zijn hele leven als doodzonde wordt nagedragen. In de wereld van de voetbalsupporters is er echter nauwelijks vergevingsgezindheid, zelfs niet voor een kind van elf jaar. Het is unfair om alle clubfans over één kam te scheren, maar wat voor drek FC Emmen-doelman Kjell Scherpen op sociale media over zich heen krijgt van een stel hersenloze Ajax-aanhangers slaat alles.