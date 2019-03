Eto’o geeft Onana laatste zetje

Andre Onana Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - André Onana (22) won bij veel familieleden, vrienden en kennissen advies in, maar een voetbalgrootheid gaf hem het laatste zetje om tot de zomer van 2022 bij te tekenen bij Ajax. „Samuel Eto’o vond het verstandiger als ik nog een jaar bij Ajax zou blijven”, zegt de keeper die in zijn vaderland Kameroen op de Eto’o-academie zat en nog altijd een warme band met de oud-speler van onder meer FC Barcelona heeft. „Hij is een belangrijk adviseur.”