’Achternaam positief voor Mick Schumacher’

„Als je het goed doet, is zo’n achternaam alleen maar positief”, aldus de Limburger, doelend op de mogelijkheden die zich dan zullen aandienen voor zijn Duitse generatiegenoot.

Schumacher junior werd afgelopen seizoen kampioen in de Europese Formule 3 en maakt dit weekeinde in Bahrein zijn debuut in de F2. Op dinsdag mag hij namens Ferrari een test in een F1-bolide afwerken. Daarmee treedt hij in de voetsporen van vader Michael, die met Ferrari vijf van zijn in totaal zeven wereldtitels veroverde.

Damon Hill, Michael Schumacher en Jos Verstappen

Waar Jos Verstappen een zeer grote rol speelde in de ontwikkeling van Max, moet Mick het al ruim vijf jaar doen zonder de steun van zijn vader, die nooit meer in het openbaar is verschenen na een ski-ongeval waarbij hij ernstig hersenletsel opliep. „Natuurlijk is dat lastig voor Mick. Er is veel media-aandacht, maar volgens mij heeft hij goede mensen om zich heen die hem afschermen”, aldus Verstappen, die niet durft te zeggen hoe ver de jonge Schumacher kan reiken.

„Ik sta er niet kort genoeg bovenop om dat te kunnen analyseren. Het zegt wel veel dat hij mag testen en is opgenomen in het talentprogramma van Ferrari. Als hij een goed F2-seizoen draait, gaan er weer wat deuren open.”