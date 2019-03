Barney stopt: ’Ik heb geen zin meer, ik ben moe en kapot’

Raymond van Barneveld: „Het was gewoon een hele slechte Premier League.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Rotterdam - Zijn laatste avond in Rotterdam Ahoy kreeg een wel heel bijzondere wending. Raymond van Barneveld werd donderdagavond voor de tweede keer op rij afgedroogd. Dit keer door Michael van Gerwen. Die oorwassingen deden hem teveel pijn, zo stelde hij. „In mijn eigen land word ik twee keer met 7-1 vernederd. Hoe ga ik hier mee om? Ik heb er genoeg van, ik heb geen zin meer, ik ben moe en kapot. Ik wil die pijn niet meer. Het is mooi geweest zo.” Barney bergt zijn pijlen per direct op.