Federer gemakkelijk naar halve finale Miami

De Zwitser won acht games op rij en had aanvankelijk geen kind aan Anderson, die in Miami terugkeerde na een blessure. In de tweede set rechtte Anderson zijn rug en bood hij meer tegenstand, maar het was onvoldoende om de als vierde geplaatste Federer het echt moeilijk te maken.

In de halve finale treft Federer de Canadees Denis Shapovalov, die in drie sets won van de Amerikaan Frances Tiafoe.

Pliskova

Bij de vrouwen staat Karolina Pliskova in de finale van het WTA-toernooi van Miami. De Tsjechische versloeg Simona Halep in twee sets: 7-5 6-1.

De wedstrijd werd herhaaldelijk stilgelegd vanwege de regen. Na een uur en een kwartier spelen stapte Pliskova winnend van de baan. In de finale staat ze tegenover de Australische tennisster Ashleigh Barty die in twee sets won van Anett Kontaveit uit Estland: 6-3 6-3.

Halep had bij winst de Japanse Naomi Osaka af kunnen lossen als de nummer 1 van de wereld. Osaka won vorig jaar het grote toernooi van Indian Wells, maar bleef dit jaar in de derde ronde steken.