Kluivert blij met krabbel Onana: ’Belangrijk voor Kameroen’

„Bij Ajax speelt hij normaal gesproken altijd. En dat is belangrijk voor Kameroen”, zegt de rechterhand van Clarence Seedorf bij de nationale ploeg van Kameroen.

„André is een belangrijke factor in onze selectie, keept geweldig en is een leuke jongen voor in de groep. Met hem hopen we komende zomer hoge ogen te gooien tijdens de Afrika Cup”, aldus Kluivert, die zich vorige week met Kameroen plaatste voor dat eindtoernooi.

„Dat leidde tot een groot feest in de kleedkamer. Kijk het Instagram-account van Clarence er maar op na. Maar heel het land was blij. We waren als organiserend land aanvankelijk automatisch geplaatst, maar hoorden een paar maanden geleden dat het toernooi in Egypte wordt gehouden. En dus moesten we ons alsnog kwalificeren. Dat is goed gelukt.”