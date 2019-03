Kluivert: ’Ajax moet er staan, punt uit!’

Patrick Kluivert Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Patrick Kluivert (42) werd kampioen van Nederland met Ajax (1995 en 1996) en PSV (2007), maar heeft overmorgen in de kampioenskraker een duidelijke voorkeur. „Maar dat is wel begrijpelijk, denk ik. Ik ben een Ajacied”, zegt de voormalige topspits die de Amsterdammers in 1995 met een puntertje de Champions League bezorgde. In de aanloop naar Ajax-PSV gaat Kluivert in op acht stellingen.