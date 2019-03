Verstappen: ’Ik moest altijd van heel ver komen’

Max Verstappen Ⓒ AFP

SAKHIR - Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar één race oud, maar bij Red Bull Racing zijn ze nu al dubbel en dwars over de gele nachtmerrie genaamd Renault heen. Dankzij de krachtige Honda-motor is al het Franse chagrijn van de afgelopen jaren in één klap verdwenen. De derde plek van Max Verstappen in Australië heeft voor een flinke boost van het zelfvertrouwen gezorgd, al weigert de 21-jarige Nederlander zich bij voorbaat rijk te rekenen.