Succescoach Slot: ’Hebben fans heel erg trots gemaakt’

„Je weet dat dit een grote wedstrijd is. We hebben veel moeite moeten doen om ’m over de streep te trekken”, vervolgde Slot. „We speelden verdedigender en minder attractief dan in andere wedstrijden. We hoopten vooraf hoger en agressiever druk te kunnen zetten, maar dat lukte voor rust heel moeilijk. Dat heeft ook met de kwaliteiten van de tegenstander te maken. In de tweede helft kwamen we beter in ons spel en lukte het tegenhouden ons beter.”

Slot vond het mooi om beelden te zien van juichende Feyenoord-supporters in Rotterdam. „We hebben ze heel erg trots gemaakt. Niet alleen vanwege het resultaat, maar vorige week donderdag in de thuiswedstrijd ook vanwege de manier waarop. Voor het bereiken van de finale heb je soms ook wat geluk nodig. Feyenoord tegen AS Roma is een mooi affiche voor een finale.”