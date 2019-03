Schwaab: ’Spirit kenmerkt ons team’

Daniel Schwaab Ⓒ Rene Bouwman

EINDHOVEN - PSV is dit seizoen zeker voor de winterstop overladen met complimenten. Gezien de enorme reeks overwinningen in de Eredivisie en het vaak vertoonde spel niet meer dan logisch, maar in 2019 oogt het spel van de koploper moeizamer. En het is ook niet zo dat de resultaten beter zijn dan vorig seizoen. Al kan een goed resultaat in de topper tegen Ajax daar alweer verandering in brengen.