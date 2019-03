NAC-directeur: ’We moeten een stabiele Eredivisieclub worden’

U heeft geen lange rustperiode nodig gehad na alle verwikkelingen bij SC Heerenveen?

„Je bent er klaar voor of je bent het niet. Na mijn afscheid bij SC Heerenveen op 1 februari ben ik naar Mallorca gegaan om te fietsen en uit te rusten. Eind februari heb ik mijn cv naar Nicole Edelenbos (interim-directeur NAC, red.) gestuurd en zijn we gaan praten. Het voelde goed. Ik heb er heel veel zin in om bij NAC aan de slag te gaan.”

Heeft het u nog verbaasd wat er in Heerenveen is gebeurd? De coup van toezichthouder Roozemond die op uw positie is gaan zitten?

„Daar heb ik een mening over, maar die houd ik voor me.”

U gaf bij uw vertrek aan dat u vertrok, omdat u vreesde voor ’House of Cards’-achtige taferelen. Is dat uitgekomen?

„Iedere club is gebaat bij bestuurlijke rust, waarbij duidelijk is afgekaderd wie waar over gaat. Ik had veel langer kunnen doorknokken. Maar wat schiet de club ermee op en wat schiet je er zelf mee op? Uiteindelijk niks.”

Wat is in uw ogen de potentie van NAC?

„Als je de financiële mogelijkheden van NAC vergelijkt met die van SC Heerenveen, dan zit dat niet zover uit elkaar. Er zit muziek in de begroting en het salarishuis. Daar moet je dingen mee kunnen doen.”

Wat zijn de doelstellingen op korte en lange termijn?

„We moeten er alles aan doen om in de Eredivisie te blijven. Daarnaast moet er gebouwd worden, stevig gebouwd. Dat is ook mijn ding, om het populair te zeggen. NAC moet uiteindelijk een stabiele Eredivisieclub worden. Dat is waar we naar toe willen.”