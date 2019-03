UEFA-baas wil limiet op aantal spelers

UEFA-baas Aleksander Ceferin Ⓒ EPA

BERLIJN - De voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, Aleksander Ceferin, wil na de roerige transferzomer van 2017 veranderingen op het gebied van Financial Fair Play en pleit voor een begrenzing van het aantal contractspelers per club. ,,We moeten het aanpassen en het moderniseren. Het gat tussen de grote en de kleine clubs wordt steeds groter", zegt Ceferin in een interview met het Duitse Sportschau.