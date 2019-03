’Van Barneveld tegen zichzelf in bescherming nemen’

Een geëmotioneerde Raymond van Barneveld betreedt in Rotterdam Ahoy voor de laatste keer het podium. Ⓒ ANP

Raymond van Barneveld staat bekend om zijn handelen uit emoties. In het verleden riep hij al vaker te stoppen, maar zo stellig als donderdagavond in Rotterdam Ahoy klonk het nog nooit. Toch is het opnieuw niet uitgesloten dat hij zijn pijlen dit jaar nog oppakt. Al zou dat in zijn geval in de huidige situatie alles behalve verstandig zijn.