Van Barneveld komt terug op besluit om te stoppen

„Hij was gisteravond erg emotioneel, iedereen weet hoe Raymond kan zijn”, verklaarde zijn manager Jaco van Bodegom vrijdag tegenover de NOS. „Na de persconferentie heb ik in de auto met hem gepraat en vanochtend heb ik hem nog anderhalf uur aan de telefoon gehad.” Daarop is Van Barneveld toch weer van mening veranderd. „Inmiddels is hij weer wat meer bij zinnen gekomen. Hij wil absoluut doorgaan.”

Michael van Gerwen voorspelde donderdagavond al dat zijn landgenoot nog wel zou terugkomen. „Hij reageert uit emotie. Ik ken hem goed genoeg, ik geloof er niets van. Hij verdient ook een beter afscheid dan dit”, stelde de nummer één van de wereld, die Barney in Rotterdam Ahoy met 7-1 een oorwassing had gegeven. Die klap en de uiteindelijke degradatie uit de Premier League Darts waren bij de 51-jarige Nederlander hard aangekomen en daarop vond hij het welletjes geweest. „In mijn eigen land word ik twee keer met 7-1 vernederd. Hoe ga ik hier mee om? Ik heb er genoeg van, ik heb geen zin meer, ik ben moe en kapot. Ik wil die pijn niet meer. Het is mooi geweest zo.”

Van Barneveld werd tijdens het perspraatje meerdere malen gevraagd of hij niet uit emoties handelde, maar telkens antwoordde hij volmondig met ’nee’. Het is niet de eerste keer dat de Nederlander terugkomt op een beslissing om te stoppen. In het verleden riep hij al eens vaker te stoppen, maar telkens pakte hij de pijlen toch weer op. Normaal gesproken is 2019 wel zijn laatste jaar. Het einddoel blijft vooralsnog het WK in december. De huidige nummer 30 van de wereld moet in november dan wel tot de beste 32 darters van de zogenoemde Order of Merit behoren, wil hij zich automatisch voor het mondiale eindtoernooi plaatsen. Anders is het alsnog eerder een einde aan zijn carrière. Al weet je het bij Van Barneveld dus nooit.

Bekijk hieronder het moment waarop Van Barneveld donderdagavond zijn afscheid aankondigt: