Immers verlengt contract bij ADO met drie jaar

„Lex is voor ons een zeer belangrijke speler, zowel op het veld als in de kleedkamer. Als speler combineert hij techniek, slimheid en strijd op een Haagse manier met elkaar. Daarnaast pakt hij zijn verantwoordelijkheden en staat hij altijd klaar om zijn collega’s te helpen. Hij is daarom in meerdere opzichten een voorbeeld voor zijn medespelers. Niet voor niets willen wij Lex ook na zijn actieve loopbaan graag behouden, als jeugdtrainer”, aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As op de clubsite van ADO.

Clubliefde

Immers speelt al vanaf zijn negende bij ADO en is blij met zijn contractverlenging. „ADO Den Haag is en blijft mijn club. Ik draag ons mooie shirt nog altijd met veel trots”, zegt de 32-jarige middenvelder.

In 2012 verliet Immers ADO om voor Feyenoord te spelen en later kwam hij nog uit voor Cardiff City en Club Brugge. Twee jaar geleden keerde hij terug in Den Haag.

Jeugdtrainer

Als Immers zijn schoenen aan de wilgen hangt, in de zomer van 2022, zal hij actief blijven bij de club als jeugdtrainer. De Hagenaar is in bezit van het trainersdiploma UEFA B. „Ik voel me hier niet alleen thuis, maar merk ook aan alles dat de club leeft en groeit. Ik hoop dat we dit seizoen nog goed kunnen afsluiten en daarna mooie jaren tegemoet gaan”, sluit Immers af.