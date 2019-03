Leclerc en Gasly verwachten ’meer agressie’

Door de toevoeging van een extra DRS-strook, de derde in totaal, wordt inhalen op het circuit in de woestenij van Sakhir nog makkelijker dan het al was, zo voorspelden de twee donderdag bij de persconferentie.

,,Je zou nu kunnen kiezen voor een extra stop, aangezien je gemakkelijker kan inhalen en weer kan opschuiven”, aldus Leclerc. ,,Bahrein was al een circuit geweest waar je goed kon inhalen en nu wordt het alleen maar makkelijker.” Gasly is het met zijn concullega eens. ,,Je kunt nu een agressievere strategie kiezen.”

Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Pierre Gasly tijdens de persconferentie. Ⓒ REUTERS

Het kunstmatig inhalen kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Zo ziet Max Verstappen het liefst dat de rijders elkaar op eigen kracht bestrijden. ,,Ik ben een fan van schrappen, al is het op dit moment een goede oplossing voor bepaalde banen waar je amper kunt inhalen.” Gasly kijkt er anders tegenaan. ,,Als het voor meer show zorgt, denk ik dat iedereen blij is.”

De DRS-zones zijn dit seizoen sowieso een stuk effectiever geworden. Door de nieuwe, bredere achtervleugels krijgen achtervolgers een extra grote boost dan ze al kregen als ze de kleppen openklappen.

Een overzicht van het Bahrain International Circuit, met de drie DRS-zones. Ⓒ F1

