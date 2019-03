Herbeleef de vijfde plaats van Verstappen in Bahrein

Max Verstappen gaat de baan op. Ⓒ REUTERS

SAKHIR - Het Formule 1-circus is neergestreken in Bahrein, waar de tweede race van het seizoen wordt verreden. Max Verstappen verzekerde zich zaterdagmiddag van de vijfde startpositie, Charles Leclerc pakte voor het eerst in zijn loopbaan poleposition. Verslaggever Lars van Soest was ter plekke en twitterde live mee tijdens de kwalificatie. Herbleef hieronder de race.